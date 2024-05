Netflix - le uscite di maggio | Sei nell’anim - Bridgerton -3, Mare Fuori 4

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 4 maggio 2024), tra le novità di2024 ci sono il biopic su Gianna Nannini Seia, la prima parte di3,4 e la serie per bambini Jurassic World: Teoria del caos Tra le novità in arrivo su(qui il sito internet ufficiale) nel mese ii2024 ci sono il biopic su Gianna Nannini Seia (qui la nostra recensione), la prima parte di3,4 e la serie per bambini Jurassic World: Teoria del caos. A seguire tutti i titoli: 2/5/2024 Seia (FILM) Seia – Letizia Toni (foto @Ralph Palka) 2/5/2024 Un uomo vero (SERIE TV) 2/5/2024 Barbarian FILM 3/5/2024 Selling The OC ...