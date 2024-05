Ascolti TV | Venerdì 3 maggio 2024 Testa a testa tra i David di Donatello 2,81 mln – 17 3% e Viola Come il Mare 2,89 mln – 16 7% - Quarto Grado 8 7 - bene Diabolik 6 1% Il Paradiso chiude al 22%

(Di sabato 4 maggio 2024)il2 Nella serata di ieri,, su Rai1 idihanno conquistato 2.818.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 la prima puntata diil2 ha intrattenuto 2.899.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2– Ginko all’attacco! è la scelta di 1.133.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto ha incollato davanti al video 786.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Milva – Diva per Sempre segna 594.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.265.000 spettatori (8.7%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 868.000 spettatori e il ...

Gli Ascolti tv di ieri venerdì 3 maggio 2024 hanno registrato per David di Donatello su Rai1 2.818.000 spettatori, 17.3% di share che rappresenta un vero e proprio record. Il debutto della seconda stagione di Viola Come il Mare su Canale 5 (QUI anticipazioni seconda puntata) è stato visto da ... Continua a leggere>>

Viola Come il Mare 2 Nella serata di ieri, Venerdì 3 maggio 2024, su Rai1 i David di Donatello hanno conquistato 2.818.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 la prima puntata di Viola Come il Mare 2 ha intrattenuto 2.899.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 Diabolik – ... Continua a leggere>>

Ascolti tv di venerdì 3 maggio aprile 2024 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ David di Donatello ” contro “ Viola come il mare 2“. Chi ha vinto la sfida relativa agli Ascolti tv di ieri sera, venerdì 3 maggio 2024 ? Ecco i Dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai ... Continua a leggere>>

Le Regate di Primavera riaccendono Portofino: le gare e gli appuntamenti - Seconda giornata di gare, con il sindaco di Genova Bucci grande atteso. E in serata l’evento mondano allo Yacht Club, con vip e politici ... Continua a leggere>>

Ascolti tv venerdì 3 maggio: chi ha vinto tra i David di Donatello 2024 e Viola come il mare 2 - Chi ha vinto tra la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2024 trasmessa da Rai1 e la prima puntata di Viola come il mare 2 in onda su Canale5 ... Continua a leggere>>

Sottocosta 2024 Il Presidente Acampora al Salone Nautico del Medio Adriatico: “Riaffermare la centralità del sistema mare italiano” - “Forti investimenti, semplificazione delle procedure, formazione con gli ITS, professioni del mare e uno sportello unico nazionale”: questi gli asset centrali per Acampora ... Continua a leggere>>