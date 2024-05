Morte di Giovanna Pedretti - la Procura di Lodi chiede l’archiviazione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 4 maggio 2024). Ladella Repubblica diha avanzato la richiesta di archiviazione dell’indagine per istigazione o aiuto al suicidio di, la ristoratrice originaria di Bergamo trovata morta lo scorso 14 gennaio nelle acque del Lambro dopo le polemiche per la risposta a una recensione online di un cliente contro gay e disabili considerata falsa. Come riporta SkyTg24, le indagini hanno accertato come nessuno abbia aiutatonel suicidio e come la recensione del presunto cliente non fosse genuina. Ora, il fascicolo passa al vaglio del giudice delle indagini preliminari per eventuali opposizioni o perdefinitiva. La donna era uscita di casa in auto all’alba, diretta in riva al fiume Lambro, dove si sarebbe ...