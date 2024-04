Nba - LeBron James | Ultima coi Lakers? No comment

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo il 4-1 dei Denver Nuggets che ha estromesso i Los Angelesal primo turno dei Playoff Nba,non ha voglia di parlare del suo futuro. La sconfitta contro i campioni in carica sembra infatti aver lasciato il segno sulla compagine gialloviola, e la 39enne stella della squadra non intende dare adito a speculazioni. Nella conferenza stampa post match dopo una specifica domanda dei giornalisti sulla possibilità che questa sia stata la suagara in maglia gialloviola, LBJ ha infatti glissato: “. Ora le mie attenzioni saranno rivolte alla mia famiglia. Ho un paio di mesi prima del training camp a Las Vegas, devo riposarmi prima delle Olimpiadi“. L’ex Cavs ha una player option da 51 milioni da esercitare entro il 30 giugno, ma sembra probabile che possa declinarla per sondare il terreno della free ...