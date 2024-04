Amadeus-Presta - l’esposto del Codacons | Chiediamo si verifichino eventuali violazioni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 aprile 2024) La resa dei conti tra Lucioè arrivata con un’intervista fiume del manager su Il Giornale.ha rappresentato gli interessi del conduttore a lungo: il rapporto tra i due si è interrotto in modo improvviso poco prima del quinto Festival di Sanremo, l’ultimo per, che, dopo la scadenza del contratto in Rai, traslocherà a Nove. Sulla base di quanto dichiarato danel corso dell’intervista, ilha scelto di intervenire con un esposto, premettendo che non entreranno nel merito della fine dei rapporti professionali.delL’Associazione dei Consumatori, il, ha presentato un esposto alla commissione di Vigilanza Rai. È quanto ...