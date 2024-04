Caso Presta-Amadeus - il Codacons presenta un esposto sui compensi per Arena Suzuki | Una violazione delle regole Rai

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ora che Lucioha dato la sua versione, in una lunga intervista a il Giornale, sul divorzio daa ridosso dell’inizio dell’ultimo Festival di Sanremo del conduttore prima dell’addio alla Rai e il passaggio a Discovery, anche ilsi muove per fare luce su quanto dichiarato dal suo ex agente. Lo spiega ad Adnkronos il presidente Carlo rienzi, che annuncia di averto unalla Commissione di Vigilanza Rai e all’Autorità Anticorruzione «affinché verifichino la veridicitàdichiarazioni del manager e accertino, nell’esclusivo interesse degli utenti Rai, eventuali violazionidisposizioni in essere, adottando i provvedimenti del». Sotto la lente delsono finite le dichiarazioni del ...

