Milan - quanti infortuni per Mike Maignan in questi anni | adesso il rinnovo è a rischio

Pessime notizie in casa Milan: svelati i tempi di recupero di Maignan dopo l’infortunio subito nel pre partita della sfida contro la Juventus Inquadrare il rendimento di Mike Maignan al Milan non è così facile come potrebbe sembrare. Il portiere francese è senza ombra di dubbio un fuoriclasse, un ... Continua a leggere>>

Nei minuti finali di Gara 4 tra Minnesota e Phoenix, coach Finch è stato letteralmente abbattuto da Conley a bordo parquet, riportando la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Un infortunio ai limiti del comico ma grave per il 54enne, in lizza per il premio di miglio allenatore NBA, e ... Continua a leggere>>