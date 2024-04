Milan | infortunio Mike Maignan | le ultime novità sulle sue condizioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 15 aprile 2024) Lesull’del portiere delin vista delle delle importanti sfide contro Roma e Inter Nella partita contro il Sassuolo ilnon ha potuto contare su, fermato da un piccolo problema fisico. Il portiere francese non è stato convocato, così da permettergli da riprendersi al meglio in vista delle importantissime sfide contro Roma e Inter. Al suo posto è sceso quindi in campo Sportiello. Oggi, lunedì 15 aprile, ilè tornato subito ad allenarsi in vista del quarto di finale di ritorno di Europa League contro i giallorossi e per fortuna di Stefano Pioliha lavorato completamente in gruppo. Ledel francese non ...