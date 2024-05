Milan-Genoa - rivedi la conferenza stampa di Pioli VIDEO

(Di sabato 4 maggio 2024) “Se mi piace la pizza? Mi piacciono i cappelletti in brodo, è il mio piatto preferito perché sono di Parma. Ma mangio tutto”. Lo ha detto Stefanoin, rispondendo ad una domanda legata alle tante voci che in questi giorni legano il suo futuro a quello del Napoli. L’allenatore, che ha ribadito più volte di non voler parlare di quello che accadrà a giugno, ha risposto con una battuta, ma ha colto la palla al balzo per complimentarsi con Fabio Pecchia per la promozione ottenuta in Serie A alla guida dei crociati: “Sono un tifoso del Parma e ho fatto i complimenti a Fabio per il lavoro che ha fatto”. “Abbiamo l’occasione di dimostrare di essere un gruppo coeso che ha a cuore le sorti del club. Le motivazioni ci sono. Non abbiamo ancora finito il nostro lavoro. Il rapporto dei dirigenti è sempre stato buono e lo sarà ...

