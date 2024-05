Mezza Maratona da record - oltre duemila al via

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Attesa e ‘sold out’ iscrizioni, per glipartecipanti alla Comacchio Half Marathon. Tutto pronto per l’edizione 2024 dell’evento podistico, organizzato quest’anno dall’associazione Ravenna Runners Club con il patrocinio del Comune di Comacchio, che catalizzerà l’attenzione di tutto il territorio comunale di Comacchio oggi. Una giornata di sport e festa collettiva che ha registrato il tutto esaurito su tutte le distanze previste, la21.097 km, la 10 km competitiva e 10 km ludico motoria, circa 2400 iscritti complessivi. Testimonial dell’evento sarà Laura Fogli, ex maratoneta della nazionale italiana, comacchiese di nascita. Il programma della giornata di oggi prevede le operazioni di ritiro dei pettorali, per la, la 10 km competitiva e 10 km ...