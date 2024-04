Megalopolis - la prima foto di Adam Driver nel kolossal di Francis Ford Coppola

(Di martedì 30 aprile 2024) Ladiinè stata rilasciata:che l’epopea retrofuturistica diapprodi in concorso al Festival di Cannes 2024, il pubblico ha potuto dare un primo sguardo al progetto di passione del regista. Laritraenei panni di un architetto idealista e Nathalie Emmanuel in quelli di una socialite combattuta tra l’amore per lui e la lealtà verso il padre, il suo più grande rivale, secondo quanto riportato da Vanity Fair. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair (@vanityfair) Il celebre regista ha concepito l’idea di questa epopea retrofuturista nel ...

Nuova pettinatura per Adam Driver , architetto idealista che lotta per ricostruire una metropoli in rovina nella prima foto ufficiale di Megalopolis . Finalmente ci siamo. Il pubblico di Cannes 2024 a breve potrà godere della visione del progetto a lungo sognato e faticosamente realizzato di Francis ... Continua a leggere>>

megalopolis, ecco la prima immagine ufficiale, Coppola sul film: “Non ci ho davvero lavorato per 40 anni” - Ecco la prima immagine ufficiale di Adam Driver e Nathalie Emmanuel in megalopolis e le dichiarazioni di Coppola sul ...

Continua a leggere>>

megalopolis: il look di Adam Driver nella prima foto ufficiale del film di Francis Ford Coppola - Nuova pettinatura per Adam Driver, architetto idealista che lotta per ricostruire una metropoli in rovina nella prima foto ufficiale di megalopolis.

Continua a leggere>>

megalopolis, le prime foto ufficiali con Adam Driver e Nathalie Emmanuel tolgono il fiato! - Guardate le prime foto ufficiali di megalopolis, attesissimo nuovo film scritto, diretto e prodotto da Francis Ford Coppola.

Continua a leggere>>