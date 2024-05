MERCATO - Schira: "Il Napoli è tra le squadre interessate a Ederson, l'Atalanta chiede 40 milioni" - "Napoli, Newcastle e Tottenham stanno monitorando il centrocampista brasiliano Ederson. L'Atalanta chiede almeno 40 milioni di euro per venderlo". Lo riporta su Twitter Nicolò Schira, giornalista ed ... Continua a leggere>>

liverpool-tottenham: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - liverpool-tottenham (domenica 5 maggio 2024 con calcio d'inizio alle ore 17:30) è una gara valida per la 36esima e terzultima giornata di campionato nella Premier League inglese. I padroni di casa si ... Continua a leggere>>

Chelsea-West Ham, le probabili formazioni: squadre in cerca di punti per l’Europa - Scopriamo insieme come arrivano a questa sfida e le probabili formazioni di Chelsea-West Ham ... Nell’ultimo turno è arrivato il successo per 2-0 in casa contro il Tottenham. Il West Ham ha fatto ... Continua a leggere>>