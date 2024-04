Premier League | 33esima giornata | ko Arsenal e Liverpool Tonfo Tottenham

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Milano, 15 aprile 2024 - È una delle corse al titolo più avvincenti degli ultimi anni in. Tre squadre in due punti e basta un semplice passo falso per cambiare tutto. Un po' come avvenuto in questa trentatreesimadove ile l'hanno lasciato per strada punti cruciali contro Crystal Palace e Aston Villa. Chi sorride è Pep Guardiola che con il suo Manchester City ha battuto 5-1 il Luton Town. La vittoria dell'Aston Villa inguaia anche ilnella lotta al quarto posto, visto che gli Spurs sono usciti da St James' Park con 4 gol su groppone. Turno che si chiuderà questa sera con il posticipo alle 21 tra Chelsea e Everton. Ripercorriamo i match e vediamo la classifica. Tutti i match del weekend Si comincia sabato e subito con le marce alte. ...