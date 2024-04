Medagliere Europei ginnastica artistica maschile 2024 | Italia sul podio generale! Festa azzurra a Rimini

(Di domenica 28 aprile 2024) L’ha concluso al terzo posto nelcombinato deglidi, ovvero quello che somma i risultati ottenuti tra i seniores con quelli acquisiti tra gli juniores. La nostra Nazionale ha infatti conquistato otto medaglie complessive (due ori, tre argenti, tre bronzi): due tra i grandi (undicesimo posto in graduatoria) e ben sei tra gli under 16 (secondo posto in classifica). I Moschettieri hanno conquistato il bronzo nella gara a squadre e Yumin Abbadini ha concluso al terzo posto nel concorsoindividuale. Tra i più giovani, invece, si segnalano l’argento nel team event e lo show di Tommaso Brugnami (oro al corpo libero, oro agli anelli, argento nell’all-around, argento al volteggio), senza ...

Un’ Italia a dir poco regale quella che abbiamo ammirato agli Europei di Tiro con l’arco di Varazdin (Croazia). Un bottino eccezionale con in tutto 19 med agli e (6 ori, 8 argenti e 5 bronzi), ridotte a 14 non consideranti le discipline dimostrative presenti in questo evento. Nell’ultima giornata, ... Continua a leggere>>

Canottaggio: europei; altre 4 medaglie, Italia chiude a quota 8 - L'Italia remiera chiude l'Europeo Assoluto conquistando 8 medaglie (2 ori, 3 argenti e 3 bronzi) e il terzo posto nel medagliere generale dietro a Romania, seconda con otto medaglie ma con due ori in ...

