Europei Giovanili di Scherma | è trionfo Italia | gli Under 20 vincono il Medagliere

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Napoli, 29 febbraio 2024 – L’chiude con ildella squadra di fioretto maschile20 i CampionatiCadetti e Giovani Napoli 2024. L’oro del quartetto composto da Matteo Iacomoni, Mattia De Cristofaro, Federico Greganti e Gregorio Isolani regala la settima medaglia alla delegazione azzurrina tra gli20 e il successo anche nelper Nazioni della categoria “maggiore” dopo quello conseguito tra gli17 (dove i podi erano stati 11). Sono dunque 18 in totale le medaglie azzurrine nella kermesse continentale sulle pedane del PalaVesuvio, tre in più dell’edizione di Tallinn 2023. Emozioni fortissime nel giovedì partenopeo. I fiorettisti azzurrini hanno inaugurato il proprio cammino superando negli ottavi di finale la Grecia per ...