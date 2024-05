L’incubo della Georgia - stretta tra Russia ed Europa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 4 maggio 2024) Da quasi un mese, ini protestano contro la legge d’ispirazione putiniana – come ha detto anche il portavoce del dipartimento di stato americano, Matthew Miller, dicendo che questa legge "mette a repentaglio il percorso di integrazione euro-atlantica– che vuole trasformare chi dissente dal governo in agenti stranieri, e trattarli come tali". Il governo del partito Sognono procede: la legge è stata approvata in seconda lettura; la terza ci sarà tra il 13 e il 17 maggio perché da oggi i lavori parlamentari sono sospesi per la Pasqua ortodossa. Anche l’Unione europea ha espresso preoccupazione: "Laè a un bivio. Deve mantenere la rotta verso l’", ha detto la presidenteCommissione europea, Ursula von der Leyen, condannando ...