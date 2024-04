L’incubo di Hakan Sukur - da leggenda turca ad autista Uber e libraio

(Di giovedì 25 aprile 2024) Daa reietto per la propria Nazione:è stato costretto a fuggire dalla Turchia e oggi fa l’e vende libri Gli appassionati di calcio ricorderanno bene le gesta di. Attaccante turco che con la maglia della Nazionale ha realizzato ben 51 gol, diventando uno dei migliori marcatori di sempre. Gran parte della sua carriera il classe 1972 l’ha giocata nel Galatasaray, arrivando a segnare 295 reti nelle due parentesi in giallorosso. Prima nel 1995 e poi dal 2000 al 2002 ha giocato anche in Italia, più precisamente, con il Torino, l’Inter e infine il Parma, ma senza riscuotere altrettanto successo. Nonostante sia tra le più grandi leggende calcistiche della Turchia, però, da anninon può più rimettere piede nella sua ...

