La direttiva case green è legge | via libera dall’Ecofin L’Italia vota contro | Giorgetti e l’incubo Superbonus | «Il tema è chi paga»

(Di venerdì 12 aprile 2024) Laeuropea sulle performance energetiche degli edifici (Epbd), meglio conosciuta come «», è stata adottata. Il viadefinitivo al provvedimento è arrivato oggi all’Ecofin, il vertice dei ministri dell’Economia e delle Finanze che si è tenuto a Lussemburgo. Gli unici due voti contrari sono stati quelli dele dell’Ungheria, mentre Repubblica Ceca, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia si sono astenute. «È unabellissima, ambiziosa, ma alla fine chi?», commenta il ministro Giancarlo. «Abbiamo esperienze in Italia – precisa il titolare del Mef – in cui pochi fortunelli hanno rifatto legrazie ai soldi che ci ha messo lo Stato, cioè tutti gli altri ...

La direttiva Case Green ha avuto il via libera definitivo, sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale e poi entrerà in vigore . Gli Stati avranno due anni per recepirla. La norma fissa obiettivi di ... (fanpage)

case green, ok finale alla direttiva Ue: l'Italia vota contro | Giorgetti: "Abbiamo detto no, il tema è chi paga" - Il commento del ministro Giorgetti "È una direttiva bellissima, ambiziosa, ma alla fine chi paga", ha rimarcato Giorgetti. "Noi abbiamo esperienze in Italia in cui pochi fortunelli hanno rifatto le ...msn

Approvata la direttiva case Green. Vantaggi per l'economia italiana - Oggi al Consiglio (Ecofin), è stata approvata in via definitiva l'Emission Performance of Buildings Directive (EPBD), meglio nota come "direttiva case Green". Notizia positiva per l'edilizia italiana ...alternativasostenibile

L'Ue tira dritto sulle case Green. L'allarme di Giorgetti "Chi paga" - Il numero uno del Mef ha poi proseguito: “E' una direttiva bellissima, ambiziosa, ma alla fine chi paga Noi abbiamo esperienze in Italia in cui pochi fortunelli hanno rifatto le case grazie ai soldi ...ilgiornale