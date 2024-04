Crisi climatica - l’Europa è il continente messo peggio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 aprile 2024) Laè già qui echi pian piano scivola fuori dal Green deal è ilche si sta riscaldando più velocemente con un aumento delle temperature che doppia la media globale. Sono queste le conclusioni dell rapporto sullo Stato del clima in Europa 2023 (Esotc 2023), curato dal servizio europeo di monitoraggio dei cambiamenti climatici Copernicus e dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm). Un documento che descrive nel dettaglio i fenomeni e le tendenze climatiche che si sono manifestati nel corso dell’anno. E rappresenta un nuovo monito ad agire per i governi di tutto il mondo. Nel 2023 in Europa sono morte 151 persone a causa di eventi legati allaA partire dal 2020 sono stati registrati i tre anni più caldi di sempre mentre i dieci ...