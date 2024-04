Enrico Varriale rinviato a giudizio per stalking e lesioni aggravate verso ex compagna

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il giornalista, ex vicedirettore di Rai Sport, è statodal Giudice per le udienze preliminari di Roma, nell’ambito delle indagini nei suoi confronti con l’accusa dinei confronti dell’ex. I fatti contestati sarebbero accaduti tra dicembre 2021 e febbraio 2022. Secondo il pm, il giornalista sportivo avrebbe aggredito la ex “fino a farle perdere i sensi e causandole”, minacciandola inoltre con frasi come “Se mi denunci ti ammazzo”. Il processo inizierà il 20 novembre. SportFace.

