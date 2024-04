Stalking e lesioni aggravate all' ex | Enrico Varriale rinviato a giudizio

(Di giovedì 11 aprile 2024)dal gup di Roma con l'accusa diai danni dell'ex compagna. La vicenda risale al periodo che va da dicembre 2021 a febbraio 2022. Il giornalista - già sotto processo perai danni di un'altra donna - dovrà presentarsi in...

Nel processo che lo vede imputato per stalking e lesioni personali davanti al tribunale monocratico di Roma, Enrico Varriale ha ammesso un episodio di violenza contro la ex compagna ma ha negato ve ... (open.online)

Enrico Varriale rinviato a giudizio dal gup di Roma con l'accusa di stalking e lesioni aggravate ai danni della ex compagna. I fatti di cui è accusato il giornalista risalgono al periodo... (leggo)

nuovo processo e altre beghe giudiziarie per il giornalista televisivo Enrico Varriale , accusato di Stalking e lesioni personali aggravate nei confronti di una ex compagna. I fatti risalgono al ... (iltempo)

Enrico Varriale accusato di Stalking e lesioni all’ex compagna: rinviato a giudizio - Il noto giornalista, già sotto processo per un’altra vicenda simile, avrebbe aggredito fisicamente la donna che frequentava: ecco le sue parole in difesa.libero

Varriale a processo per Stalking e lesioni aggravate. Alla compagna diceva «se mi denunci ti ammazzo» - Dopo le denunce e le accuse, il gup di Roma ha rinviato a giudizio il giornalista Enrico Varriale per l'accusa di Stalking e lesioni aggravate ai danni della ex compagna. La vicenda, nata da ...ilmattino

Enrico Varriale rinviato a giudizio: nuovo processo per Stalking e lesioni personali aggravate - Nuovo processo e altre beghe giudiziarie per il giornalista televisivo Enrico Varriale, accusato di Stalking e lesioni personali aggravate nei ...iltempo