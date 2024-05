Obbligatori in ogni auto - ce lo impone l’Europa Cosa sono e quando entrano in vigore gli Adas

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 2 maggio 2024)oramai in dotazione su tutte le vetture di recente fabbricazione, ma ora anche chi sia proprietario di un veicolo più “datato” dovrà sottostare all’ennesima imposizione che giunge da Bruxelles. E l’obbligo di dotare l’mobile dei dispositivisarà naturalmente a carico del proprietario. Dapprima sciogliamo l’acronimo: sta per Advanced Driver Assistance Systems (“Sistemi avanzati di assistenza alla guida”). Gli obblighiprevisti dal Regolamento UE 2019/2144 e si avvicina la data entro la quale adempiere. Il tutto rientra nella strategia della Commissione europea di ridurre gli incidenti stradali, secondo la “Vision zero” che ha fissato l’obiettivo di ridurre a zero il tasso di vittime e feriti gravi entro il 2050. I sistemisi precisano in quella serie di ...