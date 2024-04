25 aprile - Vannacci | l’antifascismo serve solo a dividere società

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Milano, 25 apr. (askanews) – “Non vi è alcuna norma o legge che richieda” di dichiararsi antifascista “e poi il fascismo è finito 80 anni fa. È come dire se uno si sente antinapoleonico oggi, avrebbe senso? No, sarebbe totalmente avulso dalla realtà. Il fascismo è terminato in Italia da 80 anni e parlare oggi di antifascismolaitaliana su un periodo, quello fascista, finito ormai da quasi un secolo”. Lo dice il generale Roberto, candidato con la Lega alle elezioni Europee, interpellato da Affaritaliani.it. Quanto alle polemiche sul giorno scelto per annunciare la candidatura,replica: “Non credo proprio che non sia il giorno giusto per annunciare la propria candidatura. Candidarsi è la massima espressione della democrazia”. ...