Cacciari | Basta con l’antifascismo - non serve è una foglia di fico…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il professore e politologo è abnza netto: “Così come io non dico di essere anticomunista e non sono responsabile degli abomini di Stalin, perché farlo con la Meloni?” Fascista o antifascista, questo è il problema. A detta di molti è il dilemma maggiore che deve essere al centro dell’attenzione, un po’ per quello che è successo in questo ultimo anno e mezzo, secondo molti, un po’ per la recente situazione accaduta in Rai allo scrittore Scurati, censurato o meno, comunque silenziato. Insomma, è al centro del dibattito dichiararsi antifascista, come se di dovesse avere una sorta di green-pass politico perché altrimenti l’ombra resta e non si potrebbe andare avanti. Ma non è così per il professore Massimoche esce allo scoperto e avvisa: “Direi di finirla e di direchiedere abiure e pentimenti, anche perché si rischia ...