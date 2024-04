blocchi di grandine grandi come palloni sono caduti nella regione cinese del Guangxi - Tutta la Cina meridionale è interessata da una settimana da una forte ondata di maltempo, con inondazioni, grandinate record e decine di migliaia di persone ...

Cina, blocchi di grandine grandi come palloni nella regione del Guangxi - blocchi di grandine grandi come palloni da calcio sono caduti ieri in alcune città della regione cinese meridionale del Guangxi.

MALTEMPO - Sos grandine nei campi dopo caldo record e siccità - «La grandine – sottolinea la Coldiretti Puglia - è l’evento climatico avverso più temuto dall’agricoltura in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni in campo, pe ...

