In arrivo dodici alloggi popolari Soldi da un bando della Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Nuovidi edilizia residenziale pubblica all’interno del comune di San Giovanni. L’amministrazione Vadi, in concerto con Arezzo Casa, ha ottenuto lo scorso 6 febbraio il via libera a un finanziamento, tramite, di un milione e 299 mila Euro per l’acquisto di 12 immobili che si trovano in via Leonetto Melani nella frazione del Cetinale. La notizia è stata ufficializzata nell’ultimo parlamentino da parte dell’assessore all’ambiente Laura Ermini, la successiva delibera di giunta ha poi visto l’approvazione di 10 consiglieri presenti su 13 complessivi. Il Comune di San Giovanni, per quanto concerne glidi edilizia residenziale pubblica, è secondo nella provincia aretina ma le domande da parte dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà sono sempre più crescenti. Da qui la necessità di partecipare, nel 2022, a ...