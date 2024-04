San Giuliano Terme | nuovi alberi al Parco della Pace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) San, 3 aprile 2024 - Prosegue l'attività di messa in sicurezza degli spazi pubblici, parallelamente al piano di riconversione e rafforzamento del verde nel comune di San. Al“Tiziano Terzani” di Pontasserchio verranno rimossi i pioppi cipressini che scorrono parallelamente al muro di cinta nel lato nord est e che versano in condizioni precarie; al loro posto verranno piantati, nella prossima stagione idonea alle piantumazioni, dei Carpinus betulus “pyramidalis” (carpino bianco a portamento conico). L’Amministrazione comunale intende valorizzare le aree verdi comunali piantandocon indubbi molteplici effetti benefici per il territorio: bellezza, ombra, assorbimento ...