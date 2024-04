Parco Campo dei Fiori Tremila alberi e arbusti dopo incendi e tempeste

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Le calamità naturali degli ultimi anni hanno modificato in modo profondo l’area di vetta deldei, la montagna che domina Varese. Ma nuoviandranno a sostituire quelli che ormai non ci sono più. È questo l’obiettivo di un progetto di riforestazione promosso da Rete Clima, ente tecnico non profit attivo da oltre 10 anni in Italia. L’intervento è strutturato in più lotti e prevede in totale la messa a dimora di circa 3.000 piante tra. Ieri mattina in cima al massiccio sono iniziate le operazioni relative a una parte di questi, 540 per la precisione, nell’ambito di un’attività sostenuta economicamente e fattivamente da tre aziende: Dhd, Saimp e Mezzanzanica, coinvolte in una serie di lavori per Alfa, gestore del servizio idrico integrato ...