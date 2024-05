Così Pedro Sanchez sfrutta le deboli accuse per rilanciarsi | la mossa del premier spagnolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il primo ministroha «deciso di continuare alla guida del governo di Spagna». E «con più forza», ha comunicato a re Felipe VI e alle Cortes, dopo una “pausa di riflessione” di cinque giorni in cui si era appartato dalla vita pubblica, in seguito a una campagna «senza precedenti»contro sua moglie, Begoña Gómez, diretta a suo dire «a distruggere lui e il suo governo». «Questo non riguarda il destino di un dirigente particolare. Si tratta di capire che tipo di società vogliamo essere. Il nostro paese ha bisogno di questa riflessione”, ha detto. C'è un evidente parallelo col vicino Portogallo, dove il primo ministro António Costa era stato costretto alle dimissioni per un importante scandalo di corruzione e appalti fraudolenti all'interno del governo, che ha portato ...