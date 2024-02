Come si muove il ranking ATP dietro a Jannik Sinner? Chi sale e chi si avvicina all’italiano | vantaggi importanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024)occupa saldamente il quarto posto nelATP con 8.070 punti e diventerebbe numero 3 al mondo in caso di vittoria al torneo ATP 500 di Rotterdam, in programma settimana prossima sul cemento indoor della località olandese. Il tennista italiano, reduce dal trionfo agli Australian Open, scavalcherebbe il russo Daniil Medvedev (terzo a 8.765) se dovesse riuscire a migliorare la finale raggiunta lo scorso anno in quella manifestazione e nel frattempo può fare affidamento su un enormeo nei confronti dei più immediati inseguitori nella graduatoria internazionale. Il russo Andrey Rublev, anch’egli presente a Rotterdam, è quinto a quota 5.050. Il tedesco Alexander Zverev, che non sarà impegnato settimana prossima, è sesto a 5.030. Durante la settimana in corso soltanto un top-10 ha deciso di scendere ...