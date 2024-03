Atletica | Federica Del Buono avvicina il record italiano di Nadia Battocletti | 10 km di sostanza in Spagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024)Delsi è distinta sui dieci chilometri a Laredo (), tagliando il traguardo in quarta posizione con il tempo di 31:41. La 29enne vicentina ha demolito il personale di 33:04 risalente al 2015 e ha confermato la buona forma dopo un inverno confortante, caratterizzato soprattutto dal secondo posto agli Assoluti Indoor sui 3000 metri (8:48.93) e dalla seconda piazza ai Campionati Italiani di Cross. La carabiniera si è fermata ad appena cinque secondi daldi(31:36 nel 2023) e sembra sempre più proiettata verso le distanze più lunghe all’aperto, dopo i buoni risultati ottenuti sui 1500 metri nella prima parte della carriera (su tutti il bronzo agli Europei in sala nel 2015). La gara in terra iberica, inserita come Label ...