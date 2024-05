Israele | con intesa non fermeremo guerra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 4 maggio 2024) 13.22 "Contrariamente a quanto riportato,non accetterà in nessun caso la fine dellacome parte di un accordo per il rilascio dei nostri ostaggi". Un funzionario israeliano, citato dal Times of Israel, smentisce le notizie dei media arabi.ha sempre rifiutato la fine dellaa Gaza per distruggere Hamas come condizione per un accordo sulla liberazione degli ostaggi."L'Idf entrerà a Rafah e distruggerà i rimanenti battaglioni di Hamas con o senza una tregua temporanea",dice il funzionario.