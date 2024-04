Interruzione Idrica | Rubinetti a Secco domani 17 Aprile dalle 9 alle 17 - Ecco le Zone Coinvolte

(Di martedì 16 aprile 2024) Chieti - Un'importantedell'approvvigionamento idrico è prevista per, 17ore 9:0017:00, nel Comune di Ortona. Tale intervento è necessario per consentire al Comune di effettuare una serie di lavori sulla nuova condotta ubicata in Via Sapienza. Le aree interessate da questa sospensione della fornituraincludono il Capoluogo, la Zona Industriale, Tamarete, il Porto e Fonte Grande. La Società Acquedotti, depurazione e fognature (Sasi) ha comunicato che questaè indispensabile per l'esecuzione di lavori di fondamentale importanza. Si prevedono disagi e difficoltà inevitabili dovuti alla mancanza di acqua per diverse ore. I tecnici responsabili della gestione degli acquedotti, della depurazione e ...

