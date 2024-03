Come i nazisti | Francesca Albanese | insulti a Israele sul documento ufficiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Una miniera d'odio puro. Surelatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi che da anni si consuma nell'odio viscerale per, aleggia il sospetto di quel che gli psicologi chiamano sindrome da fantasia compulsiva. Trattasi della tendenza alla completa all'inversione della realtà diffusa dalla signora nei talk show più onirici da Mediaset e La7, laddove la “relatrice speciale” immagina i figli di Abramo – che la Shoah l'hanno davvero subita –gli eredi del Fuhrer; e fa di tutto per convincere di questa bestialità anche il resto del mondo. Non ci sarebbe nulla di male, anche i terrapiattisti hanno diritto di parola. L'importante è che dicano di essere terrapiattisti., no.utilizza la vesteche ...