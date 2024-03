Sandro Iacometti | Tavares l' africano ricoperto d' insulti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le frasi da incorniciare sono due. La prima quando si prende l'azzardo di citare Gianni Agnelli, spiegando che aveva «assolutamente ragione: l'interesse dell'azienda è l'interesse dell'Italia e viceversa». La seconda quando spiega che «l'Italia è l'unico Paese nel mondo in cui abbiamo investito in due piattaforme native Bev (veicoli a batteria, ndr). Altri Paesi potrebbero criticarmi per questo». L'ad di Stellantis Carlos, con i suoi 23,5 milioncini di stipendio annuo, è sicuramente uno dei manager più cazzuti del globo. Ma sulle tecniche di comunicazione, forse, deve ancora affilare un po' le armi. Nel giorno in cui è stata annunciata la notizia che in Algeria si accelera sulla fase due, che prevede di trasformare gli impianti di assemblaggio appena partiti in un vero e proprio polo dell'automotive che sfornerà modelli Fiat per il mercato ...