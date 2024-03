Frana il muraglione di Crespiano ‘Pioggia’ di pietre nel parcheggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Ilsi è quasi “sbriciolato”,e fango si sono abbattute suldel borgo die, solo per una combinazione fortuita, non hanno colpito passanti né danneggiato mezzi. E’ uno dei danni provocati in Lunigiana dall’ultima ondata di maltempo. Le abbondandi piogge di questi giorni hanno creato altri problemi in una Lunigiana che continua ad essere un territorio fragile. Nella notte di mercoledì infatti le forti raffiche di vento hanno abbattuto due grosse piante: una lungo la Provinciale 15 fra i paesi di Terenzano e di Luscignano causandone la chiusura, l’altra sulla strada regionale 445 per la Garfagnana, all’altezza di Montefiore nel Comune di Casola. Per tagliare e rimuovere le piante cadute e ripristinare la circolazione sulla provinciale è intervenuta la Protezione Civile di Fivizzano ...