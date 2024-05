Lo strano 2024 del vino italiano negli Usa Rallentano i consumi - ma non le importazioni

(Di giovedì 2 maggio 2024) Import distabile (+1,1%), main calo (-9,5%). Nel primo trimestre dell’anno il mercato statunitense continua a mostrare più ombre che luci. Infatti, secondo l’Osservatorio Uiv su base SipSource, che misura le vendite nel 75% degli esercizi commerciali statunitensi, il mese di marzo (-13%) ha ulteriormente peggiorato il quadro trimestrale che vede idia -9,5% sul già complicato avvio dell’anno precedente. Se fino ad ora si era, quindi, parlato di destocking (alleggerimento delle scorte), alla luce dei nuovi dati le cose potrebbero essere cambiate. Giù anche idi bollicine Di certo, il trend registrato per i vini italiani fa il paio con gli acquisti complessivi dida parte degli Stati Uniti, in ...

E' bergamasco il miglior spumante d'Italia. A certificarlo è 5StarWines 2024 , la prestigiosa classifica-selezione che ogni viene organizzata da Veronafiere in collaborazione con Assoenologi, nei giorni che precedono Vinitaly. Quest'anno ad aggiudicarsi il premio nella categoria miglior Vino ...

E' quanto emerge da un'analisi Coldiretti sui dati Istat diffusi al Vinitaly Tornano a crescere nel 2024 le esportazioni di vino italiano , con un aumento in valore del 14% a gennaio rispetto allo stesso periodo del 2023. E' quanto emerge da un'analisi Coldiretti sui dati Istat diffusi al Vinitaly.

Il forte sviluppo del l'export di vino italiano, con crescite medie annue tra il 4 e il 5 per cento negli ultimi venti anni, aveva illuso gli operatori che il trend sarebbe durato a lungo. Poi sono arrivati la pandemia del 2020, un 2022 di deciso rimbalzo che ha portato a sfiorare gli 8 miliardi di ...

A Milano la più grande via della moda celebra i vini rosati con Rose Rosè - Dal 6 al 12 maggio il Quadrilatero della moda di Milano celebra i vini rosati tra lusso, arte e iniziative di solidarietà: arriva Rose Rosè

Vini e sostenibilità: il futuro dell'enologia è nei vitigni resistenti - I chiostri di San Barnaba a Milano hanno fatto da cornice alla masterclass sui "Vitigni resistenti, portavoce di sostenibilità", a cura del giornalista Federico Latteri e dell'enologo/produttore Nicol

