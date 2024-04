Gli Stati Uniti non hanno mai tradito il vino italiano Nel 2025 l' export torna a crescere

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il forte sviluppo dell'di, con crescite medie annue tra il 4 e il 5 per cento negli ultimi venti anni, aveva illuso gli operatori che il trend sarebbe durato a lungo. Poi sono arrivati la pandemia del 2020, un 2022 di deciso rimbalzo che ha portato a sfiorare gli 8 miliardi di euro e una crisi economica che nel 2023 ha presentato il conto, con cali dell'1% a valore. A tradire il mercato, come è noto, sonosoprattutto gliprima destinazione, con -5% a valore e addirittura -9% a volume. Ma, come spiega Sergio Iardella, senior partner di Bain & Company (multinazionale della consulenza strategica in vari settori industriali, tra cui l'agribusiness), il calo «non è dovuto a un improvviso cambio di gusti del consumatore americano, che continua, ...

Oltre 400 etichette per Only wine a Città di Castello - E' tutto pronto a Città di Castello per l'undicesima edizione di Only wine, il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine, che si svolgerà dal 27 al 29 aprile nel parco di Palazzo Vitelli a ...

Continua a leggere>>

La Lambruscolonga torna in anteprima con un percorso esclusivo - La prima è il "30 second taste": il vino sarà raccontato dai produttori direttamente sugli smartphone di ogni partecipante, infatti la Lambruscolonga è il primo evento in Italia a disporre di “totem” ...

Continua a leggere>>

Il vino delle tenute Muròla dalle terre di Urbisaglia ai calici di tutto il mondo - L'intervista a Edoardo Mosiewicz Bonati di Francesco Repupilli Tradizione, innovazione e passione: il vino delle tenute Muròla dalle terre di Urbisaglia ai calici di tutto il mondo. Da un podere di ol ...

Continua a leggere>>