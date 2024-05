Bologna | vuole buttarsi dal ponte - salvato dal poliziotto eroe L’ho abbracciato come se fosse mio figlio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 - Voleva suicidarsi gettandosi daldi via Libia, è statodalla polizia. All'alba, un diciannovenne di origini tunisine si è trovato oltre la barriera protettiva, minacciando dinel vuoto. Provvidenziale l'intervento da parte della polizia, che ha prontamente inviato più volanti per salvare la vita del ragazzo. In particolare, è stato coinvolto in prima persona il vice ispettore Lorenzo Bumbaca: "Verso le 6.15 - il suo racconto - la sala operativa ci ha inviato suldi via Libia riferendoci che un ragazzo voleva lanciarsi nel vuoto. Facevo parte del primo equipaggio arrivato sule ho visto il giovane al di là della barriera protettiva. Ho cercato di instaurare subito un rapporto fraterno con lui, con scarsi risultati”. Nel ...