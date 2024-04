Difesa | Pontecorvo Leonardo - ' sottodimensionati come industria nazionale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pescara, 26 apr. (Adnkronos) - La guerra in Ucraina "non ha dato un'indicazione univoca: ha messo in luce senz'altro quanto sono importanti le nuove tecnologie, ma anche messo in luce l'importanza della tecnologia bellica tradizionale che va dallaaerea ai mezzi corazzati". Lo ha affermato il presidente di, Stefano, intervenendo al dibattito 'Forte, libera e sovrana' moderato dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario, tra i panel di discussione della conferenza programmatica di Fdi a Pescara. L'aggressione russa a Kiev ha dimostrato che "siamo sotto dimensionati- ha rimarcato- perché le condizioni erano diverse. Adesso, con gli investimenti che sta facendo il governo e che stiano facendo anche noi, ci ...