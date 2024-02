Michela Valdes muore dopo 18 mesi in coma | era rimasta vittima di un drammatico incidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 febbraio 2024) Un anno e mezzo di ricoveri in vari ospedali, in Italia e all’estero. Alla fine, però,si è aressa: la donna, 34 anni di Varese, è decedutaaver lottato a lungo. Il 4 agosto del 2022 eradi unstradale avvenuto sulla litoranea interna salentina all’altezza di Torre Colimena, marina di Manduria. La donna, al quarto mese di gravidanza, al momento dello scontro si trovava in compagnia del marito e di un’altra coppia. Erano tutti e quattro diretti alla festa della birra di Leverano. A causa dei gravissimi traumi riportati, la donna, entrata in, aveva subito l’interruzione della gravidanza. L’autista aveva perso il controllo dell’Audi 4 a bordo della quale viaggiano i quattro, finendo prima su un muretto a secco e ...