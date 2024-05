I migliori orologi di lusso presentati al Salone di Ginevra

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 4 maggio 2024) Panorama ha visitato Watches and Wonders,dell’alta orologeria di. in queste pagine, isegnatempo delle nuove collezioni presentate dalle maison. Ildell’Alta Orologeria di- o Watches and Wonders che si dica - ormai non è più una scintillante bomboniera appannaggio di operatori, stampa e addetti ai lavori, ma una vetrina dell’arte del segnatempo a disposizione di tutti. Quest’anno sono state tre le giornate a disposizione del pubblico per fruire delle patinate atmosfere del Palaexpo ginevrino, arrivato ad accogliere 54 marchi essendo ormai l’unico appuntamento fieristico internazionale di settore dopo il doloroso tramonto di Baselworld. L’evento ha premuto l’acceleratore sul piano dell’inclusività, consentendo addirittura agli appassionati d’iscriversi alle ...