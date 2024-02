Auto 2024 | dalla BYD in Italia al Salone di Ginevra

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Che ilsarebbe stato un anno particolare per il mercato dell’mobile si era capito già dal dicembre scorso, con la prima “marcia indietro” sull’effettiva possibilità di rispettare il traguardo del 2035 fisato dall’Ue per smettere di produrre motori endotermici. Semplificando molto tutto ciò che è accaduto al riguardo, tra gennaio e febbraio abbiamo assistito prima a un pianto dell’Ad di Stellantis Carlos Tavares, poi alla minaccia di chiudere la produzione in, quindi a un incontro tra John Elkann e il Presidente Mattarella, infine alla dichiarazione dell’Ad di Renault, Luca De Meo, per ribadire che ormai le case hanno investito miliardi sull’elettrificazione e che quindi indietro non si torna. Il tutto mentre Mercedes sostiene che soltanto con l’elettrico si fallisce e Toyota, che punta sull’ibrido, annuncia l’arrivo di ...