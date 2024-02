Salone di Ginevra 2024 | le auto italiane più belle della kermesse automobilistica

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Allamobilistica di, diverse sono state lepresenti, ecco le piùin questo articolo dedicato Il made in Italy, anche quando si tratta di, fa sempre il suo dovere e fa sempre un certo effetto. Aldilesono state diverse, sia più recenti e sia di stampo più classico. Dopo aver assistito alla premiazionecar of the year e dopo la presentazione di quelle che sono le novità più interessanti anche in vista del prossimo anno, è il momento di dedicarci alle nostre punte di diamante, ovvero lepiù, ...