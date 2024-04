Grande Fratello - Greta Rossetti conferma la crisi con Sergio D' Ottavi

(Di lunedì 29 aprile 2024) L'ex gieffina, tra i protagonisti della recente edizione del, ha deciso di rompere il silenzio sui social parlando diD'con il quale sembra non stia attraversando un bel momento.

Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti non starebbero vivendo una bella situazione a distanza di settimane dalla fine del Grande Fratello 2023. Infatti, dopo essere sembrati complici e aver passato molto tempo insieme, tanto che l’imprenditore ha trascurato diversi ex coinquilini, circolano voci ... Continua a leggere>>

Dopo i rumor relativi alla presunta crisi con Sergio D’Ottavi , poco fa Greta Rossetti ha rotto il silenzio e ha voluto chiarire come stanno le cose. Le parole dell’ex concorrente su Instagram: L'articolo Grande Fratello , Greta Rossetti rompe il silenzio sulla presunta crisi con Sergio D’Ottavi : ... Continua a leggere>>

Greta Rossetti, crisi di coppia social con la conferma della stessa ex del grande fratello - Greta Rossetti, crisi di coppia social con la conferma della stessa ex del grande fratello che ha spopolato in questa edizione.

Continua a leggere>>

grande fratello, intervista esclusiva a Vittorio Menozzi: "Beatrice Luzzi è una persona insostituibile - Vittorio Menozzi, tra i protagonisti della recente edizione del grande fratello, si è raccontato a cuore aperto ai microfoni di Comingsoon.it ...

Continua a leggere>>

Perla Vatiero, regalo "romantico" di Letizia Petris: «Lei che mi pensa sempre» - Perla Vatiero e Letizia Petris hanno stretto una profonda amicizia all'interno della casa del grande fratello. La fotografa di Rimini è sempre stata una "fan" di Perla che, ...

Continua a leggere>>