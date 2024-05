Grande imbarazzo ai David di Donatello - il costumista Sergio Ballo sbotta | Siete tirch - potevate darci due statuette Ci avete pure messo qua sulle scale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) “Attento a te”. “Aii,due”. “Signora tranquilla non dirò più di tanto”. “Il lavoro dei costumisti è valutato come quello delle vetriniste”. “Ci sono solo 45 secondi ma ne prenderò di più”. “L’Europa è diventata improvvisamente sionista ed antisemita”. Il ciclonealla notte deidi2024 è servito. Nemmeno tre minuti di discorso per ritirare ilcome Miglior, assieme a Daria Calvelli, per il film Rapito di Marco Bellocchio esi prende l’attenzione dell’intera serata nel prime time di Rai1. A me gli occhi, pardon il microfono. Il 68enneveneto, storica ...