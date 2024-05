Ma con che faccia Greta Rossetti sommersa da una valanga di critiche sui social

(Di venerdì 3 maggio 2024) Buferasu. Lei è stata una delle protagoniste più importanti dell’ultima edizione del Grande Fratello e ancora oggi il suo personaggio rimane al centro dell’attenzione mediatica. Si è parlato molto dinei giorni scorsi per la fine della relazione con il fidanzato Sergio D’Ottavi. Una storia d’amore nata proprio durante la convivenza forzata nella casa più spiata degli italiani. Ma adesso su di lei si è scatenata una vera e propria tempesta per dell’altro. È polemica suiper alcuni video postati su Instagram da. L’ex gieffina è sempre molto attiva suidove svolge la propria attività di influencer. Di solitopubblica post pubblicitari in cui sponsorizza prodotti di ...

Greta Rossetti fa chiarezza sulle voci circolate nelle ultime ore che la vedono dis tante da Sergio D'Ottavi. "Se ci sarà mai una fine, saremo i primi a dirlo" ha spiegato in una story. Poi ha specificato: "Ci sono dei momenti in cui hai bisogno di conoscerti e capire tante cose, i social passano ... Continua a leggere>>

greta parla di Sergio: “Chiedo comprensione per la nostra scelta. Ci sono momenti in cui devi riflettere…” - greta rossetti e Sergio D’Ottavi sono una delle coppie formatesi nella casa del Grande Fratello. greta, ex tentatrice di Temptation Island, e lo chef Sergio hanno mostrato una relazione apparentemente ... Continua a leggere>>

Perla Vatiero e Mirko Brunetti innamorati e sportivi dopo il Grande Fratello - Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono apparsi più innamorati che mai e in tenuta sportiva sui social dopo una sessione di allenamenti. Continua a leggere>>

“Devo operarmi subito”, problemi di salute per greta. Il messaggio choc dopo il Gf - Un momento di dolore, come per chiunque si trovi nella medesima condizione. greta rossetti ha scelto Instagram per dare la notizia ai fan e spiegare anche tutto quanto sta accadendo ora nella sua vita ... Continua a leggere>>