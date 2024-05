Greta Rossetti ai fan | Devo operarmi subito L’ex gieffina rivela l’intervento da affrontare

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 3 maggio 2024)dovrà subire un intervento delicato:lo racconta ai fan e spiega il motivo della sua tristezzae Sergio D’Ottavi dopo il Grande Fratello hanno iniziato a viversi il loro amore lontani dalle telecamere, fuori dal reality show di Canale 5. Negli ultimi giorni sta circolando sul web di una presunta crisi tra i due fidanzati, mentre lei è tornata a vivere a Monza lui ha raggiunto la Capitale e dunque appaiono distanti anche nelle dediche social. C’è davvero crisi trae Sergio? Per il momento nessuno dei due ex inquilini della Casa più spiata d’Italia ha deciso di esporsi sull’argomento. Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, ex naufrago avvolto dalle critiche. La replica stizzita La confessione del...