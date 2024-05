Giro d’Italia 2024 - Pogacar incendia la cors - ma allo sprint vince Narvaez! Pellizzari protagonista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Succede quello che non ti aspetti in una prima bellissima tappa del. Pero splendido quello tra Venaria Reale e Torino che ha premiato a sorpresa l’ecuadoriano Jhonatan: il corridore della Ineos Grenadiers beffa Tadejed è la prima Maglia Rosa. Sei corridori hanno caratterizzato la parte iniziale di gara con la prima fuga di questaa Rosa: Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa), Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Louis Barré (Arkéa – B&B Hotels), Nicolas Debeaumarché (Cofidis), Lilian Calmejane (Intermarché – Wanty) e Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek). Ovviamente la UAE Emirates si è messa in testa al plotone a dettare il passo e a non lasciare troppo spazio. Tra i fuggitivi battaglia per i vari traguardi ...