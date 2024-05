Giro d’Italia 2024 - torna la classifica Intergiro per i traguardi volanti | come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Tra le novità delspicca senza dubbio quella legata al ritorno dell’Inter, ladeiistituita nel 1989 e in vigore fino al 2005. Dopo 19 anni quindi arriva il “revival”, che però stavolta non porterà in dote la classica maglia azzurra che era sempre stata sulle spalle del leader dell’Inter. La versioneinfatti non prevede una maglia distintiva, bensì unaa punti che si baserà sulla somma dei punteggi di ogni singola tappa. In ogni frazione del, con l’eccezione delle due cronometro, ci sarà il traguardo Interche assegnerà ai primi treti abbuoni di 3? – 2? – ...